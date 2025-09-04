Berlusconi-Firma erhält Mehrheit an ProSiebenSat.1

Sie kommt inzwischen auf 75,61 Prozent an der Senderkette, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Vor Beginn eines Übernahmeangebots an die Aktionärinnen und Aktionäre waren es noch rund 30 Prozent gewesen. Nun sollen die Bayern in die Zukunftspläne eingebaut werden, um den Streaming-Riesen aus den USA wie Netflix und Amazon Prime Einhalt zu bieten. MFE setzt auf ein lokales Angebot mit heimischer Produktion für ProSiebenSat.1, es soll mehr Nachrichten, mehr Unterhaltungssendungen, mehr Fernsehserien, aber weniger zugekaufte Formate geben.