Bub (10) lag nach Unfall bewusstlos neben Fahrrad

Schock für die Angehörigen eines Buben (10) in Stams im Tiroler Bezirk Imst am Montag! Sie fanden das Kind nach einem Unfall bewusstlos neben der Straße liegend. Die näheren Umstände des Unfallherganges sind bis dato unklar.
Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand von weiteren Ermittlungen. Zugetragen hat er sich laut Angaben der Exekutive jedenfalls gegen 13.45 Uhr. „Von seinen Angehörigen wurde der Bub bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Abt Fiderer Straße liegend aufgefunden“, schildern die Beamten.
Kind trug keinen Helm
Zum Unfallzeitpunkt trug der Zehnjährige keinen Helm, heißt es weiter. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
Etwaige Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Silz zu melden: 059133/7107-100
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.