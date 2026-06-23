Bub (10) lag nach Unfall bewusstlos neben Fahrrad

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch Gegenstand von weiteren Ermittlungen. Zugetragen hat er sich laut Angaben der Exekutive jedenfalls gegen 13.45 Uhr. „Von seinen Angehörigen wurde der Bub bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Abt Fiderer Straße liegend aufgefunden“, schildern die Beamten.