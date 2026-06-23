Bienenfresser siedeln sich bei Windpark an

Zwischen den Rotoren des Windparks Kettlasbrunn spielt sich eine berührende Erfolgsgeschichte der Natur ab. Wo seit Jahren 20 Windräder sauberen Strom für die Region erzeugen, haben nun auch seltene gefiederte Bewohner einen Lebensraum gefunden: die farbenprächtigen Bienenfresser. Mit ihrem leuchtenden Gefieder zählen sie zu den schönsten Vogelarten Europas. Einst waren die Zugvögel in Österreich eine Seltenheit, heute brüten wieder rund 4.000 Paare im Land. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet eine eigens errichtete Brutwand im Windpark Kettlasbrunn. „Bienenfresser brüten in Brutröhren in Lehmwänden. Diese Brutwände bieten deshalb ideale Lebensräume für diese wunderschönen Vögel“, erklärt Landschaftsplaner Manuel Denner.