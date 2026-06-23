Neues Kremser Bad steuert auf die Eröffnung zu

Dennoch soll es gelingen, den laufenden Betrieb, der jährlich rund drei Millionen Euro kostet, mit einer schwarzen Null abzuschließen. Neben einer guten Auslastung – nicht zuletzt dank des touristischen Potenzials der Wachau – setzt die Stadt dabei vor allem auf das Restaurant. Dieses wird selbst betrieben und steht auch Nicht-Badegästen offen. Auch Veranstaltungen wie Clubbings sind in Zukunft geplant.