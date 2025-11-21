Baustellen-Diebe verzögern Eröffnung von Hallenbad

Rund-um-die-Uhr-Bewachung

Der Schaden wird zwischen 100.000 und 200.000 Euro beziffert. Allerdings ist laut Auskunft aus dem Rathaus dadurch auch eine Bauverzögerung von mindestens ein bis zwei Monaten zu erwarten. Die Eröffnung könne nun wohl erst am 1. Juli stattfinden. „Wir setzen alles daran, die Auswirkungen auf den Bauzeitplan so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die Sicherheit auf der Baustelle zusätzlich zu erhöhen“, so Molnar. So wird die Baustelle ab sofort rund um die Uhr bewacht.