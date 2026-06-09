Leere Schwimmbecken zur Eröffnung des neuen Bades

Das 40 Millionen Euro teure Kremser Hallenbad wird am 1. Juli aufgesperrt. Doch an ein Planschen ist dabei noch nicht zu denken. Stattdessen wird das Wasser zum Politikum.
Alles ist angerichtet für die Eröffnung des neuen „Mirador“ in Krems. Alles? Nicht ganz. Denn das Wichtigste muss am ersten Tag zu Hause gelassen werden: die Badebekleidung. Der große Tag am 1. Juli wird nämlich noch ohne Sprung ins kühle Nass über die Bühne gehen. Die Bauarbeiten sind nicht rechtzeitig fertig geworden.
Ein Hallenbad ohne Badespaß zu eröffnen, ist wie eine Ausstellung ohne Kunstwerke.
ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier
Bild: Pomassl
Mehr noch: Die Opposition spricht gar davon, dass noch nicht einmal die Becken mit Wasser befüllt sind. „Ein Hallenbad ohne Badespaß zu eröffnen, ist wie eine Ausstellung ohne Kunstwerke. Das grenzt an Dilettantismus und ist eines 40-Millionen-Euro-Projekts, das die Kremser mit ihrem Geld bezahlt haben, nicht würdig“, kritisiert ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier. Die Eröffnungsfeier werde durchgeboxt, obwohl die Arbeiten nicht abgeschlossen seien. „Nachdem die SPÖ den Neubau um mehr als zehn Jahre verzögert hat, kommt es auf ein paar Tage mehr auch nicht an“, so Sedelmaier.
„Falsche Gerüchte und Halbwahrheiten“
Die Kritik will Projektleiter Roland Dewisch nicht auf sich sitzen lassen. „Leider werden immer wieder falsche Gerüchte und Halbwahrheiten über das ,Mirador’ verbreitet, entweder aus Unwissenheit oder um dem Projekt zu schaden.“ Dass die Becken am Eröffnungstag leer sein werden, entbehre jeder Grundlage. „Es war nie geplant, dass am Tag der Eröffnungsfeier bereits der Badebetrieb stattfindet“, erklärt Dewisch. Für Interessierte würden Führungen durch das gesamte Gebäude angeboten. „Das wäre alleine aus hygienischen Gründen bei laufendem Badebetrieb nicht möglich“, betont Dewisch.
Probebetrieb soll bald folgen
Zudem sei für die Planung des Eröffnungstages ein gewisser Vorlauf nötig. „Diesen Tag Monate im Voraus zu bestimmen, ist bei so einem komplexen Bauwerk schwierig“, so der Bauleiter. Wann das „Mirador“ aufsperrt, ist noch unklar. „Unser Bestreben ist es weiterhin, nach dem Eröffnungstag schnellstmöglich für einige Tage einen Probebetrieb und in weiterer Folge den vollen Badebetrieb zu starten“, so Dewisch.
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