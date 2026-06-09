Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Wirbel in Krems

Leere Schwimmbecken zur Eröffnung des neuen Bades

Niederösterreich
09.06.2026 05:00
Bislang wird nur in Visualisierungen gebadet. Wann der Betrieb startet, ist noch offen.
Bislang wird nur in Visualisierungen gebadet. Wann der Betrieb startet, ist noch offen.(Bild: skyline architekten)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Das 40 Millionen Euro teure Kremser Hallenbad wird am 1. Juli aufgesperrt. Doch an ein Planschen ist dabei noch nicht zu denken. Stattdessen wird das Wasser zum Politikum.

0 Kommentare

Alles ist angerichtet für die Eröffnung des neuen „Mirador“ in Krems. Alles? Nicht ganz. Denn das Wichtigste muss am ersten Tag zu Hause gelassen werden: die Badebekleidung. Der große Tag am 1. Juli wird nämlich noch ohne Sprung ins kühle Nass über die Bühne gehen. Die Bauarbeiten sind nicht rechtzeitig fertig geworden.

Zitat Icon

Ein Hallenbad ohne Badespaß zu eröffnen, ist wie eine Ausstellung ohne Kunstwerke.

ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier

Bild: Pomassl

Mehr noch: Die Opposition spricht gar davon, dass noch nicht einmal die Becken mit Wasser befüllt sind. „Ein Hallenbad ohne Badespaß zu eröffnen, ist wie eine Ausstellung ohne Kunstwerke. Das grenzt an Dilettantismus und ist eines 40-Millionen-Euro-Projekts, das die Kremser mit ihrem Geld bezahlt haben, nicht würdig“, kritisiert ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier. Die Eröffnungsfeier werde durchgeboxt, obwohl die Arbeiten nicht abgeschlossen seien. „Nachdem die SPÖ den Neubau um mehr als zehn Jahre verzögert hat, kommt es auf ein paar Tage mehr auch nicht an“, so Sedelmaier.

„Falsche Gerüchte und Halbwahrheiten“
Die Kritik will Projektleiter Roland Dewisch nicht auf sich sitzen lassen. „Leider werden immer wieder falsche Gerüchte und Halbwahrheiten über das ,Mirador’ verbreitet, entweder aus Unwissenheit oder um dem Projekt zu schaden.“ Dass die Becken am Eröffnungstag leer sein werden, entbehre jeder Grundlage. „Es war nie geplant, dass am Tag der Eröffnungsfeier bereits der Badebetrieb stattfindet“, erklärt Dewisch. Für Interessierte würden Führungen durch das gesamte Gebäude angeboten. „Das wäre alleine aus hygienischen Gründen bei laufendem Badebetrieb nicht möglich“, betont Dewisch.

Lesen Sie auch:
Das neue Kremser Freibad eröffnet morgen, das gesamte „Mirador“ soll dann im Juli für ...
Krone Plus Logo
Von 62 auf 128 Euro
Neues Bad sorgt mit Eintrittspreisen für Aufregung
27.05.2026
Eröffnung im Juli
„Mirador“: Diese Badearena punktet mit Ausblick
09.04.2026

Probebetrieb soll bald folgen
Zudem sei für die Planung des Eröffnungstages ein gewisser Vorlauf nötig. „Diesen Tag Monate im Voraus zu bestimmen, ist bei so einem komplexen Bauwerk schwierig“, so der Bauleiter. Wann das „Mirador“ aufsperrt, ist noch unklar. „Unser Bestreben ist es weiterhin, nach dem Eröffnungstag schnellstmöglich für einige Tage einen Probebetrieb und in weiterer Folge den vollen Badebetrieb zu starten“, so Dewisch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
09.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
226.215 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
132.182 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
102.726 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1647 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1472 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1450 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf