Leere Schwimmbecken zur Eröffnung des neuen Bades

Mehr noch: Die Opposition spricht gar davon, dass noch nicht einmal die Becken mit Wasser befüllt sind. „Ein Hallenbad ohne Badespaß zu eröffnen, ist wie eine Ausstellung ohne Kunstwerke. Das grenzt an Dilettantismus und ist eines 40-Millionen-Euro-Projekts, das die Kremser mit ihrem Geld bezahlt haben, nicht würdig“, kritisiert ÖVP-Stadtparteiobmann Martin Sedelmaier. Die Eröffnungsfeier werde durchgeboxt, obwohl die Arbeiten nicht abgeschlossen seien. „Nachdem die SPÖ den Neubau um mehr als zehn Jahre verzögert hat, kommt es auf ein paar Tage mehr auch nicht an“, so Sedelmaier.