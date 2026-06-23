„Ziehe keine Vergleiche, habe höchsten Respekt“

Ist Ihre Erfahrung aus dem Gemeinderat wichtig?

Ich bin seit 2022 im Gemeinderat. Natürlich macht es Sinn, weil man gewisse Themen mitbekommt, über die man sich sonst keine Gedanken macht. Jetzt die Innensicht ist noch einmal etwas ganz anderes.

Ihr Vorgänger war seit 1998 im Amt. Machen Sie sich Gedanken, dass es sehr große Fußstapfen sein könnten?

Nein, ich ziehe auch keine Vergleiche. Ich habe höchsten Respekt betreffend die Leistungen, die Oswald für die Gemeinde und uns alle vollbracht hat. Wir wollen lösungsorientiert nach vorne hinarbeiten.