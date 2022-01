OIswald Kuenz hat auch nach 40 Jahren nicht genug

Lavant: Langzeitbürgermeister Oswald Kuenz peilt eine weitere Amtsperiode an. Die Gegenkandidaten dürften - wie im Jahr 2016 - auch heuer wieder ausbleiben. Nach einer neuen Trinkwasserversorgung will er in der neuen Amtszeit den Umbau des Gemeindeamtes und die Verlagerung des Feuerwehrhauses forcieren.