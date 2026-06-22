Motorradlenker (19) kracht frontal gegen Klein-Lkw

Schwerer Sachschaden

Der junge Mann prallte gegen die Fahrzeugfront und blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 19-Jährige von der Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Unterdessen hatte der Lenker des Klein-Lkw Glück und blieb unverletzt.