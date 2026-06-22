Motorradlenker (19) kracht frontal gegen Klein-Lkw

Fataler Unfall auf einer Gemeindestraße in Oberndorf im Tiroler Bezirk Kitzbühel am Sonntag! Der einheimische Lenker (19) eines Motorrads kollidierte mit dem Klein-Lkw eines 32-jährigen Einheimischen. Bei dem Crash zog sich der 19-Jährige schwere Verletzungen zu.
Zu dem Unfall kam es um kurz nach 16 Uhr. Der 19-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf einer Gemeindestraße in Oberndorf in westliche Richtung. Zur selben Zeit fuhr der 32-Jährige mit dem Klein-Lkw in die entgegengesetzte Richtung.
„In einem Kurvenbereich kam aus derzeit ungeklärter Ursache zu einer frontalen Kollision zwischen dem Motorrad und dem Klein-Lkw“, heißt es von den Ermittlern.
Schwerer Sachschaden
Der junge Mann prallte gegen die Fahrzeugfront und blieb mit schweren Verletzungen auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 19-Jährige von der Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Unterdessen hatte der Lenker des Klein-Lkw Glück und blieb unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.
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