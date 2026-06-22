„Genuss Hoch 3“ verwandelte Imst in Feinspitzladen

Hoch her ging es am Sonntag in Hoch-Imst: Eine neuerliche Auflage von „Genuss Hoch 3“ lockte die Massen wieder zur gefragten Kombination von Wandern und Kulinarik hinauf ins Ruhegebiet Muttekopf, wo es aber gar nicht ruhig zuging.
Entlang des Gourmetwanderweges labten rund 30 Stationen mit meist regionaler kulinarischer Vielfalt die Wanderer, die aus nah und fern auch in Trauben kamen. Die drei Perlen dieses Genuss-Paternosters waren Muttekopfhütte, Latschenhütte und Untermarkter Alm.
Sie luden gemeinsam mit den Imster Bergbahnen und Imst Tourismus zum Hochgenuss mit Rindstatar, Pulled Pork, Knödel, Kaiserschmarren, klassischen Berggerichten und regionalen Weinen. Die kurze, nasse Abkühlung, die Feinspitz Petrus sandte, tat der lockeren Stimmung keinen Abbruch.
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