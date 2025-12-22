Rapper Haftbefehl bei Özdemirs Geburtstagsfeier

Der deutsche Grünen-Spitzenpolitiker Cem Özdemir hat zu seinem 60. Geburtstag hohen Besuch empfangen: Der Rapper Haftbefehl und seine Frau waren auf der Feier des Politikers zu Gast. Özdemir war gerührt von dem Besuch und fand große Worte für den Star.
Rapper Haftbefehl und der Grünen-Politiker Cem Özdemir mögen auf den ersten Blick vielleicht wie ein ungleiches Duo erscheinen. Die beiden haben sich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Nun erschien Aykut Anhan auf der Geburtstagsfeier des Politikers.
Özdemir: „Hammer Abend“
Ein gemeinsames Foto postete der niedersächsische FDP-Politiker Murat Kalmis auf seinem Instagram-Profil. „Hammer Abend, es war mir eine Freude“, kommentierte Özdemir das Foto. Der Rapper kommentierte das Instagram-Posting mit „Danke für die Einladung“.
Politiker: „Besuch hat mich sehr berührt“
Anhan und er kennen sich seit Kurzem über einen gemeinsamen Freund, wie „NTV“ berichtet. „Es hat mich sehr berührt, dass er und seine Frau auf meiner Geburtstagsfeier vorbeigekommen sind, um mit mir anzustoßen.“ Die „stille Stärke und Bescheidenheit“ habe ihn beeindruckt, so Özdemir. Er wird als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 antreten.
Hype nach Haftbefehl-Dokumentation
Haftbefehl gilt als einer der größten Stars der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ veröffentlicht, die sofort ein voller Erfolg wurde. Die Doku zeigt schonungslos das Leben des Musikers, von seinem Aufstieg bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner schweren Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben gekostet hätte.
Özdemir beeindruckt von der Doku
Auch Özdemir zeigte sich begeistert von dem Film: „Die Dokumentation zeigt auf herzzerreißende und zutiefst menschliche Weise die Beziehung zwischen Trauma und Sucht – und die zerstörerischen Folgen von Drogenkonsum: Wie die Suche nach einem Ausweg aus dem Unerträglichen letztlich das Leid noch verstärken kann, das man eigentlich betäuben möchte.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.