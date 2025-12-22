Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hoher Besuch zum 60er

Rapper Haftbefehl bei Özdemirs Geburtstagsfeier

Society International
22.12.2025 19:18
Rapper Haftbefehl wurde zuletzt durch seine Netflix-Doku „Babo“ wieder zum Gesprächsthema.
Rapper Haftbefehl wurde zuletzt durch seine Netflix-Doku „Babo“ wieder zum Gesprächsthema.(Bild: Netflix)

Der deutsche Grünen-Spitzenpolitiker Cem Özdemir hat zu seinem 60. Geburtstag hohen Besuch empfangen: Der Rapper Haftbefehl und seine Frau waren auf der Feier des Politikers zu Gast. Özdemir war gerührt von dem Besuch und fand große Worte für den Star.

0 Kommentare

Rapper Haftbefehl und der Grünen-Politiker Cem Özdemir mögen auf den ersten Blick vielleicht wie ein ungleiches Duo erscheinen. Die beiden haben sich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Nun erschien Aykut Anhan auf der Geburtstagsfeier des Politikers. 

Özdemir: „Hammer Abend“
Ein gemeinsames Foto postete der niedersächsische FDP-Politiker Murat Kalmis auf seinem Instagram-Profil. „Hammer Abend, es war mir eine Freude“, kommentierte Özdemir das Foto. Der Rapper kommentierte das Instagram-Posting mit „Danke für die Einladung“.

Politiker: „Besuch hat mich sehr berührt“
Anhan und er kennen sich seit Kurzem über einen gemeinsamen Freund, wie „NTV“ berichtet. „Es hat mich sehr berührt, dass er und seine Frau auf meiner Geburtstagsfeier vorbeigekommen sind, um mit mir anzustoßen.“ Die „stille Stärke und Bescheidenheit“ habe ihn beeindruckt, so Özdemir. Er wird als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 8. März 2026 antreten.

Lesen Sie auch:
Cem Özdemir und Werner Kogler: Der Deutsche und er österreichische Grüne verfolgen dieselben ...
Länderübergreifend
Kogler und Özdemir im Kampf für den Bodenschutz
30.06.2024
Entwarnung für Imbisse
Türkei gibt auf: Brisanter Kebab-Streit beendet
26.09.2025
Erdogan-Nähe?
Bundestagswahl: Umstrittene Gruppe plant Teilnahme
01.02.2024

Hype nach Haftbefehl-Dokumentation
Haftbefehl gilt als einer der größten Stars der Deutschrap-Szene. Im Oktober 2025 wurde die Netflix-Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ veröffentlicht, die sofort ein voller Erfolg wurde. Die Doku zeigt schonungslos das Leben des Musikers, von seinem Aufstieg bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner schweren Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben gekostet hätte.

Özdemir beeindruckt von der Doku
Auch Özdemir zeigte sich begeistert von dem Film: „Die Dokumentation zeigt auf herzzerreißende und zutiefst menschliche Weise die Beziehung zwischen Trauma und Sucht – und die zerstörerischen Folgen von Drogenkonsum: Wie die Suche nach einem Ausweg aus dem Unerträglichen letztlich das Leid noch verstärken kann, das man eigentlich betäuben möchte.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
141.102 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
104.592 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
84.693 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Mehr Society International
Hoher Besuch zum 60er
Rapper Haftbefehl bei Özdemirs Geburtstagsfeier
Queen-Orte entweiht!
Epstein-Bilder schocken Royals und Großbritannien
Überraschender Wandel
„Liebe ihn“: Nicki Minaj plötzlich Trump-Fan
Instagram-Hingucker
Sinnliche Weihnachtsgrüße von Emily Ratajkowski
2 Tage vor Weihnachten
„Driving Home For Christmas“: Chris Rea ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf