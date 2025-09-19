Betrug mit Asylgeld: 35 neue Fälle aufgeflogen

„Strengeres Gesetz kann Unfälle nicht verhindern“
Serie von Hundebissen
Eine türkische Familie bezog in Oberösterreich Sozialgeld, während sie in der Heimat Immobilien, Kryptowährungen und sogar einen Weinberg besaß. Nach der „Krone“-Enthüllung startete das Land eine Aktion scharf in Asylheimen – mit brisantem Ergebnis: Jetzt flogen 35 weitere Fälle auf, die Schadenssumme geht in die Hunderttausende.
Die Empörung war riesig, als die „OÖ-Krone“ den Fall öffentlich machte: Eine türkische Asylfamilie bezog in Oberösterreich Geld aus der Grundversorgung, obwohl der Vater in der Heimat ein Vermögen besitzt. Nach einer Kontrolle konnten Ermittler des Bundeskriminalamtes nachweisen, dass der Besitz einer Kryptowährung im Wert von 100.000 Euro, einer Wohnung in Istanbul sowie eines Weinbergs verschwiegen worden war.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.