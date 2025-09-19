Betrug mit Asylgeld: 35 neue Fälle aufgeflogen

Die Empörung war riesig, als die „OÖ-Krone“ den Fall öffentlich machte: Eine türkische Asylfamilie bezog in Oberösterreich Geld aus der Grundversorgung, obwohl der Vater in der Heimat ein Vermögen besitzt. Nach einer Kontrolle konnten Ermittler des Bundeskriminalamtes nachweisen, dass der Besitz einer Kryptowährung im Wert von 100.000 Euro, einer Wohnung in Istanbul sowie eines Weinbergs verschwiegen worden war.