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Ein Stück Geschichte

Bei der letzten „Holzkegel-Budel“ des Mostviertels

Niederösterreich
22.06.2026 18:50
Forellenhof-Chef Fredi Ortmüller freut sich, dass die historische Kegelbahn besonders bei ...
Forellenhof-Chef Fredi Ortmüller freut sich, dass die historische Kegelbahn besonders bei Kindern noch immer beliebt ist.(Bild: Franz Crepaz)
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Von Niederösterreich-Krone

„Bei Kindern ist unsere historische Holzkegelbahn sehr beliebt“, freut sich Gastronom Fredi Ortmüller über ein seltenes Stück Geschichte, das vis á vis seines Forellenhofes in Berghof bei Neustadtl immer noch bespielt und reserviert wird.

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Sie ist ein Stück Geschichte und wird heute noch gerne reserviert oder von Kindern bespielt: Die 25 Meter lange Holzkegelbahn beim Forellenhof Ortmüller in Berghof bei Neustadtl im Bezirk Amstetten wurde bereits kurz nach dem Ersten Weltkrieg errichtet.

„Meine Eltern haben sie dann 1982 renoviert. Seitdem wird die Naturholzbahn immer wieder gerne bespielt“, freut sich Chef Fredi Ortmüller, dass die Bahn, bei der man die Kegel noch händisch aufstellen muss, immer noch angenommen wird.

„Und nach dem Kegeln kann man sich dann mit einer frischen Regenbogenforelle aus eigener Zucht oder einer Palatschinken-Variation belohnen“, freut sich der Forellenhof-Chef.

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