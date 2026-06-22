„Wein-Hoheit“: Ein Wiedersehen in Deinzendorf

Nach zehn Jahren trafen einander die ehemalige Bundesweinkönigin Tanja Dworzak (heute Baier) und „Krone“-Fotograf Franz Crepaz in ihrem Heimatort Deinzendorf wieder. Natürlich wurde dabei auch das damalige „Krönungsfoto“ gezeigt! Tanja war Landeswinzerkönigin 2013/14 und wurde anschließend 2014/15 zur Bundesweinkönigin „gekrönt“!