„Wein-Hoheit“: Ein Wiedersehen in Deinzendorf

Ein „Krone“-Bild mit Geschichte: Nach 10 Jahren trafen einander die damalige Bundesweinkönigin und ihr Fotograf im Bezirk Hollabrunn wieder.
Nach zehn Jahren trafen einander die ehemalige Bundesweinkönigin Tanja Dworzak (heute Baier) und „Krone“-Fotograf Franz Crepaz in ihrem Heimatort Deinzendorf wieder. Natürlich wurde dabei auch das damalige „Krönungsfoto“ gezeigt! Tanja war Landeswinzerkönigin 2013/14 und wurde anschließend 2014/15 zur Bundesweinkönigin „gekrönt“!
Organisiert wurde dieses Treffen von Landtagspräsident Karl Wilfling, der mit Markus Baier, dem Bürgermeister von Zellerndorf im Bezirk Hollabrunn und Ehemann der ehemaligen Bundesweinkönigin, gut bekannt ist.
Mittlerweile ist Tanja Baier Topwinzerin und betreibt neben ihrem Weingut den Heurigen „Dworzak – weinstimmig“, der ideale Möglichkeiten für diverse Feiern anzubieten hat.
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