Debatte um „Radweg ins Nichts“ geht heiter weiter

Dabei gebe es aus seiner Sicht eine viel bessere und wohl auch günstigere Lösung – und zwar von Amras zum Schloss Ambras und dann weiter durch den Wald über die Forstmeile zu Vogelhütte und Lanser Golfplatz. „Das wäre auch viel sicherer, als neben bzw. auf der Landstraße. Und gleichzeitig könnte man ein Radfahrverbot auf der Igler Straße erlassen – ebenfalls zur Sicherheit, aber auch für einen besseren Verkehrsfluss“, sagt Federspiel zur „Krone“. Vor allem für die Öffi-Busse stellen die Radfahrer zwischen Innsbruck und Igls eine enorme Herausforderung dar – weil man nur an wenigen Stellen überholen kann. Man wird sehen, ob sich am Ende vielleicht doch noch der Hausverstand durchsetzt.