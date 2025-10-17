„Gehsteig ins Nichts“ – was es damit auf sich hat

Der „Gehsteig ins Nichts“ soll also zu einem Geh- und Radweg werden und bis zum Schloss Ambras führen. Das wird spannend. In der gestrigen Redaktionssitzung hingen über mehreren Köpfen große Fragezeichen. Denn es stellt sich die Frage, ob hier Fußgänger und Radfahrer überhaupt nebeneinander Platz haben werden. Die viel größere Frage jedoch: Rund 200 Meter nach dem Weg folgt eine massive Stützwand. Als Laie sehe ich derzeit ohne große Eingriffe keinen Platz für diesen gemischten Weg. In einem Jahr wissen wir mehr.