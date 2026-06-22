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WM-Tagebuch, Tag 16: Vorfreude auf Argentinien!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.06.2026 05:30

Mittendrin statt nur dabei! Beim größten Fußball-Spektakel aller Zeiten ist die „Krone“ für Sie auch mit sieben Reportern vor Ort. Die spannendsten Geschichten rund ums Mega-Turnier gibt es für unsere SportkronePLUS-User (hier Angebot sichern!) jeden Morgen in unserem WM-Videotagebuch zu sehen. Die WM-Camper besuchen ein Kneipe, die von einem Kärntner geführt wird, in Dallas, die WM-Cowboys treffen in Texas zwei Wiener, die sich schon auf das morgige Match gegen Argentinien freuen!

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Ganz typisch für Amerika. Es ist nicht irgendeine Weltmeisterschaft, sondern das größte Spektakel aller Zeiten. 39 Tage Fußball in Dauerschleife, 104 Spiele, 48 Teams, drei Länder (USA, Kanada, Mexiko). Ein gigantisches Projekt, das in der Welt des Sports für eine neue Dimension sorgt.

Auf Tour mit unseren „Cowboys“ und „Campern“
Deshalb berichtet auch ein siebenköpfiges Reporter-Team der „Krone“ für Sie aus Übersee! Während Rainer Bortenschlager und Christian Reichel hautnah an unseren (und gegnerischen) Fußballern dran sind, „klauben“ die anderen im wahrsten Wortsinn die spannendsten Storys von den Straßen ...

Das WM-Team der „Krone“ vor Ort: Rainer Bortenschlager, Christian Reichel, Mario Urbantschitsch, ...
Das WM-Team der „Krone“ vor Ort: Rainer Bortenschlager, Christian Reichel, Mario Urbantschitsch, Josef Pail, Sophie Hartl, Alexander Hofstetter und Peter Moizi (von links).(Bild: Krone KREATIV, Manhart Eva, Imre Antal)

Ein Tour-Gespann bilden unsere „WM-Cowboys“, nämlich „Krone“-Sportchef Peter Moizi und Fotografen-Legende Sepp Pail. Zudem sind die Reporter Alexander Hofstetter und Sophie Hartl mit Fotograf Mario Urbantschitsch als unsere „WM-Camper“ unterwegs, um ausführlich über das Großereignis und das knallbunte Drumherum zu berichten.

All das schlägt sich nicht nur in spannenden Reportagen im WM-Extra der „Krone“-Printausgabe nieder, sondern freilich auch im Netz und im TV! Auf Social Media werden Sie laufend mit brandaktuellen, informativen und lustigen Clips aus Amerika versorgt. Zudem warten Liveschaltungen mit unseren Reportern auf krone.TV – und alles unter einem Hut bei der Sportkrone-App!

(Bild: Kronen Zeitung)

Plus: Das WM-Studio sehen Sie täglich ab 8.30 Uhr auf krone.tv. Und unseren „Sportkrone Inside“-Podcast samt aktuellen WM-Themen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, sowie auf sportkrone.at!

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