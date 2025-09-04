Entscheidung zu Bau von Porsche-Tunnel gefallen

Die unterirdische Zufahrt zur Villa von Wolfgang Porsche am Kapuzinerberg nimmt die nächste Hürde. Die Stadt Salzburg hat heute über die Erschließung der umstrittenen Garage samt 500 Meter langem Tunnel im Berg abgestimmt.
Seit mehreren Monaten beschäftigt ein Streit um acht Tiefgaragen Plätze und die dazugehörige Zufahrt Stadtverwaltung und Politik. Nun ist klar: Der Tunnel von der Linzergassen-Garage zum Paschinger Schlössl am Kapuzinerberg hat die nächste Hürde genommen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde beim Land steht dem Bau des Tunnels nur mehr wenig entgegen.
Chaos vor und bei Abstimmung
Im Planungsausschuss der Stadt wurde erneut hitzig um eine Entscheidung gerungen. Zum wiederholten Mal wurde der Amtsbericht, die schriftliche Ausarbeitung der Entscheidungsgrundlagen seitens der Verwaltungsabteilung, zur Errichtung der unterirdischen Privatgarage vorgelegt.
Lautstarke Kritik kam von der Bürgerliste/Die Grünen sowie von der KPÖ Plus. Für beide Parteien, die in der Stadtregierung vertreten sind, äußerten sich die Ausschussmitglieder, beide Juristen, kritisch, ob das Projekt rechtlich überhaupt zulässig sei.
Ein Antrag von Bürgerlisten-Klubobfrau Ingeborg Haller, den Amtsbericht zur Causa noch einmal in zwei Wochen vorzulegen, um nach wie vor offene Fragen zu klären, wurde mehrheitlich von SPÖ, ÖVP und FPÖ abgelehnt.
Die Abstimmung über die Zustimmung zur Errichtung einer Garage samt Technikräumen, so die offizielle Bezeichnung für das Vorhaben, drohte beinahe aus dem Ruder zu laufen. Mehrfach musste abgestimmt werden. Vor einer namentlichen Abstimmung, die zuvor von der KPÖ Plus verlangt wurde, wurde sogar die Sitzung unterbrochen. Am Ende stimmen SPÖ, ÖVP und FPÖ für die Genehmigung und folglich für den rechtlichen Rahmen für den Bau.
Bekanntlich möchte Automobil-Milliardär Wolfgang Porsche den rund 500 Meter langen Tunnel von der Parkgarage in der Glockengasse zu seiner Villa am Kapuzinerberg errichten. Die Kosten allein für den privaten Tunnel dürften sich auf zumindest zehn Millionen Euro belaufen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.