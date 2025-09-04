Entscheidung zu Bau von Porsche-Tunnel gefallen

Die Abstimmung über die Zustimmung zur Errichtung einer Garage samt Technikräumen, so die offizielle Bezeichnung für das Vorhaben, drohte beinahe aus dem Ruder zu laufen. Mehrfach musste abgestimmt werden. Vor einer namentlichen Abstimmung, die zuvor von der KPÖ Plus verlangt wurde, wurde sogar die Sitzung unterbrochen. Am Ende stimmen SPÖ, ÖVP und FPÖ für die Genehmigung und folglich für den rechtlichen Rahmen für den Bau.