Benko: Abschlussbericht zum „Geldkarussell“ fertig

Den Verdacht der Untreue trifft neben Mühlberger auch drei weitere Signa-Manager, die an den anschließenden Verschiebungen der Millionen im Konzern beteiligt waren. Darüber hinaus stehen Mühlberger, zwei weitere Geschäftsführer sowie die langjährige Steuerberaterin der TPA wegen des Verdachts der Geldwäsche im Visier der Ermittler; sie sollen nachträglich fiktive Kreditverträge unterzeichnet haben.

Kassierte weiter ein Geschäftsführergehalt

Als Anstifter der Causa wird erneut René Benko geführt. Wieder ist seine faktische Geschäftsführung Gegenstand der Ermittlungen. Die Soko hat in dem 606-seitigen Abschlussbericht zur faktischen Geschäftsführung des 48-jährigen Tirolers im Konzern interessante neue Details herausgearbeitet.