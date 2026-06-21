Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Remis gegen Ecuador

Historisch! Curacao jubelt über ersten WM-Punkt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.06.2026 04:24
Curacao jubelte über den ersten WM-Punkt.
Curacao jubelte über den ersten WM-Punkt.(Bild: EPA/AMY KONTRAS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Curacao hat in der Nacht auf Sonntag seinen ersten WM-Punkt in der Geschichte geholt! Der Inselstaat erreichte gegen Ecuador ein beachtliches 0:0. Die Südamerikaner, die im Vorfeld des Turniers als heißer Außenseiterkandidat gehandelt wurden, stehen kurz vor dem Aus.

0 Kommentare

Deutschlands Legende Lothar Matthäus nannte Ecuador vor dem Turnier als seinen Geheimfavorit auf den WM-Titel. Nach den ersten beiden Spielen stehen die Südamerikaner aber bereits mit dem Rücken zur Wand. Auf die 0:1-Niederlage im ersten Spiel gegen die Elfenbeinküste folgte nun ein 0:0 gegen Curacao. Damit benötigt „La Tri“ in der letzten Partie gegen Deutschland einen Sieg, um die K. o.-Phase noch zu erreichen. 

Im Duell mit dem Land aus der Karibik hätte Ecuador schon nach zwei Minuten in Führung gehen müssen – Ener Valencia verpasste aber eine Riesenchance. Danach hatte der Favorit viel mehr Ballbesitz, konnte aber zu wenig daraus machen. Auch Curacao, das zum Auftakt gegen Deutschland mit 1:7 verloren hatte, kam zu einigen Möglichkeiten. 

Lesen Sie auch:
Deniz Undav (rechts) hat die Deutschen als Joker zum Sieg gegen die Elfenbeinküste geschossen.
Sport Tv Logo
Unglaubliche Bilanz
Deutschland-Retter Undav schließt zu WM-Ikone auf
21.06.2026

Goalie im Mittelpunkt
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Südamerikaner die Schlagzahl. Und Curacaos Torhüter Eloy Room rückte immer mehr in den Mittelpunkt: Valencia scheiterte per Kopf an ihm, kurz darauf war der Goalie bei einer Dreifachchance immer zur Stelle. In der 90. Minute traf Angelo Preciado dann nur die Latte, so blieb es am Ende beim für Curacao historischem 0:0. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.06.2026 04:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Aus WM geflogen
Video: Hier geht die Türkei gegen Paraguay unter
2:0 vs. Australien
Video: Hier fixieren die US-Boys den WM-Aufstieg
WM-Goldtor
Schottland vs. Marokko 0:1 – das Video
3:0 gegen Haiti
Alle Tore im Video! Hier tanzt Brasilien Samba
WM-Goldtor
Mexiko vs. Südkorea 1:0! Alle Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
108.302 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
98.499 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
93.553 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1783 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1124 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1015 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Remis gegen Ecuador
Historisch! Curacao jubelt über ersten WM-Punkt
Gruppe H im Ticker
WM: Spanien gegen Saudi-Arabien ab 18 Uhr LIVE
Gruppe G im Ticker
WM: Belgien gegen Iran ab 21 Uhr LIVE
Nach DFB-Sieg
Duell in Gruppe E: Ecuador gegen Curacao!
Zum Geburtstag
Spanien-Coach will „neuen Pullover und einen Sieg“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf