Historisch! Curacao jubelt über ersten WM-Punkt

Deutschlands Legende Lothar Matthäus nannte Ecuador vor dem Turnier als seinen Geheimfavorit auf den WM-Titel. Nach den ersten beiden Spielen stehen die Südamerikaner aber bereits mit dem Rücken zur Wand. Auf die 0:1-Niederlage im ersten Spiel gegen die Elfenbeinküste folgte nun ein 0:0 gegen Curacao. Damit benötigt „La Tri“ in der letzten Partie gegen Deutschland einen Sieg, um die K. o.-Phase noch zu erreichen.