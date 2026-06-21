Historisch! Curacao jubelt über ersten WM-Punkt

Curacao hat in der Nacht auf Sonntag seinen ersten WM-Punkt in der Geschichte geholt! Der Inselstaat erreichte gegen Ecuador ein beachtliches 0:0. Die Südamerikaner, die im Vorfeld des Turniers als heißer Außenseiterkandidat gehandelt wurden, stehen kurz vor dem Aus.
Deutschlands Legende Lothar Matthäus nannte Ecuador vor dem Turnier als seinen Geheimfavorit auf den WM-Titel. Nach den ersten beiden Spielen stehen die Südamerikaner aber bereits mit dem Rücken zur Wand. Auf die 0:1-Niederlage im ersten Spiel gegen die Elfenbeinküste folgte nun ein 0:0 gegen Curacao. Damit benötigt „La Tri“ in der letzten Partie gegen Deutschland einen Sieg, um die K. o.-Phase noch zu erreichen.
Im Duell mit dem Land aus der Karibik hätte Ecuador schon nach zwei Minuten in Führung gehen müssen – Ener Valencia verpasste aber eine Riesenchance. Danach hatte der Favorit viel mehr Ballbesitz, konnte aber zu wenig daraus machen. Auch Curacao, das zum Auftakt gegen Deutschland mit 1:7 verloren hatte, kam zu einigen Möglichkeiten.
Goalie im Mittelpunkt
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Südamerikaner die Schlagzahl. Und Curacaos Torhüter Eloy Room rückte immer mehr in den Mittelpunkt: Valencia scheiterte per Kopf an ihm, kurz darauf war der Goalie bei einer Dreifachchance immer zur Stelle. In der 90. Minute traf Angelo Preciado dann nur die Latte, so blieb es am Ende beim für Curacao historischem 0:0.
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