Gleitschirmpilot (54) krachte gegen Wiesenhang

Dramatische Szenen Samstagmittag in der Wildschönau in Tirol: Ein 54-jähriger Gleitschirmpilot aus Tschechien verunglückte beim Landeanflug. Der Mann prallte gegen einen Wiesenhang und zog sich Verletzungen am Rücken sowie am Sprunggelenk zu.
Gegen 13 Uhr näherte sich der 54-Jährige mit seinem Gleitschirm der vorgesehenen Landebahn bei der Markbachjochbahn in Niederau. Doch plötzlich verlor der Pilot während des Anfluges die Kontrolle über sein Fluggerät und krachte gegen einen angrenzenden Wiesenhang.
Mit Hubschrauber ins Spital geflogen
Dabei erlitt der Tscheche Verletzungen am Rücken sowie am linken Sprunggelenk. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann vom Notarzthubschrauber „Heli 3“ in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte während des Fluges ein Steuerleinengriff ausgerissen sein. Ob dieser technische Defekt tatsächlich die Ursache für den Absturz war, ist nun Gegenstand weiterer Untersuchungen.
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