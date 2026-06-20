Pkw-Lenkerin krachte in Klein-Lkw: Vier Verletzte!

Gleich fünf Fahrzeuge waren bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Kasbachstraße in Maurach (Tiroler Bezirk Schwaz) verwickelt. Der Zwischenfall forderte gleich vier Verletzte!
Kurz vor 18 Uhr war eine 25-jährige Einheimische mit ihrem Pkw auf der Kasbachstraße im Gemeindegebiet von Maurach unterwegs. Mehrere Pkw waren zum Unfallzeitpunkt talwärts unterwegs und näherten sich einem Baustellenbereich mit Ampelregelung.
Die 25-Jährige geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dann mit einem entgegenkommenden Klein-Lkw eines 58-jährigen Einheimischen frontal zusammen.
Drei weitere Fahrzeuge wurden durch die Kollision in den Unfall verwickelt, wobei zwei Fahrzeuge lediglich am Seitenspiegel gestreift wurden.
Vier Personen ins Spital gebracht
Bei dem Unfall zogen sich die 25-jährige Lenkerin und ihr 40-jähriger türkischer Beifahrer sowie auch der 58-jährige Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin aus Österreich erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in die Bezirkskrankenhäuser Schwaz und Kufstein gebracht.
Die Kasbachstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung für rund 2,5 Stunden komplett gesperrt.
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