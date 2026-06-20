Pkw-Lenkerin krachte in Klein-Lkw: Vier Verletzte!

Vier Personen ins Spital gebracht

Bei dem Unfall zogen sich die 25-jährige Lenkerin und ihr 40-jähriger türkischer Beifahrer sowie auch der 58-jährige Lenker und seine gleichaltrige Beifahrerin aus Österreich erhebliche Verletzungen zu. Sie wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in die Bezirkskrankenhäuser Schwaz und Kufstein gebracht.