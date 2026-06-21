„MCI-Debakel ist politische Bankrotterklärung!“

2027 werden die Karten sowieso neu gemischt

Besonders hart geht er mit den Plänen rund um das ehemalige Postgebäude ins Gericht. Anstatt in einen eigenen Neubau zu investieren, werde nun bekanntlich unglaublich viel Steuergeld dafür aufgewendet, eine fremde Immobilie zu adaptieren und diese in weiterer Folge dauerhaft anzumieten. „Das ist, gelinde gesagt, eine politische Bankrotterklärung“, findet Dornauer harte Worte. Aber nach der Landtagswahl 2027 würden die Karten ohnehin neu gemischt – und dann brauche es „endlich wieder eine Standortpolitik mit Weitblick und Mut zur Investition“.