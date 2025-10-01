Neues Gutachten zerpflückt MCI-Pläne des Landes

Auch sei es unerheblich, ob die Finanzierung über direkte Zuschüsse oder höhere Mietkosten erfolgt – ausschlaggebend sei allein der maßgebliche Einfluss des öffentlichen Auftraggebers auf die Planung. Damit sind nicht nur die planerischen und baulichen Maßnahmen ausschreibungspflichtig, es stellt sich zudem die Frage, ob nicht auch die „Standort- und Objektauswahl“ einem wettbewerblichen Verfahren zu unterziehen ist. Schließlich könnten auch andere Immobilienbesitzer ihr Interesse an einer öffentlich finanzierten Adaptierung und Nutzung geltend machen.