Am Steuer eingeschlafen: Lenkerin (52) baut Unfall

Daraufhin kam das Fahrzeug rechts von der Straße ab und touchierte die dortige Leitschiene. Durch den Aufprall querte der Pkw die Fahrbahn und rammte auch die Leitschiene auf der linken Seite. Die beiden Insassen erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.