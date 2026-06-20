Am Steuer eingeschlafen: Lenkerin (52) baut Unfall

Eine 52-jährige Lenkerin war am Samstag in den frühen Morgenstunden (5.50 Uhr) auf der Tauernautobahn unterwegs. Laut eigenen Angaben ist sie in den Sekundenschlaf gefallen und baute daraufhin einen Unfall.
Begleitet wurde die deutsche Lenkerin von ihrem 56-jährigen Ehemann, als sie plötzlich im Bereich von Paternion in Fahrtrichtung Villach die Kontrolle über den Pkw verlor. Die Müdigkeit habe sie überwältigt, und die Lenkerin ist am Steuer eingeschlafen.
Daraufhin kam das Fahrzeug rechts von der Straße ab und touchierte die dortige Leitschiene. Durch den Aufprall querte der Pkw die Fahrbahn und rammte auch die Leitschiene auf der linken Seite. Die beiden Insassen erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.
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