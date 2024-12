Selenskyj: „NATO für Überleben des Landes wichtig“

„Es kann keine Einladung von nur einem Teil (der Ukraine) in die NATO geben“, sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit dem neuen EU-Ratspräsidenten António Costa in Kiew. Das käme einer Anerkennung des Verlusts der gerade von Russland kontrollierten Gebiete gleich. „Die Ukraine wird sich darauf niemals einlassen“, unterstrich der Ukrainer. Es komme daher nur eine Einladung für die Ukraine in den international anerkannten Grenzen infrage. Dabei hatte Selenskyj kürzlich in einem Interview NATO-Sicherheitsgarantien nur für die von Kiew kontrollierten Teile der Ukraine selbst ins Spiel gebracht.