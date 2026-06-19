Eurowings zieht Maschine vom Grazer Flughafen ab

Der Airbus A 319 von Eurowings hebt bald zum letzten Mal von Graz ab. Mit Winter 2026/2027 wird die Maschine nicht mehr in der steirischen Landeshauptstadt stationiert sein. Wichtige Destinationen bleiben aber am Flugplan.
Schlechte Nachrichten für den Grazer Flughafen: Eurowings zieht mit dem Winterflugplan 2026/2027 seinen Airbus A 319 ab. Das bestätigt Doris Pölt, Sprecherin des Graz Airports. Seit Mai 2023 war die Maschine in der steirischen Landeshauptstadt stationiert – seit 2024 sogar mit einem grünen Herz geschmückt.
Der Hintergrund: So wie alle Fluglinien muss die Lufthansa-Tochter in Anbetracht der hohen Kerosinpreise mit ihren Ressourcen haushalten und ihr Netzwerk optimieren. Und Graz gilt als wenig lukrativer Standort.
„Aber wir bleiben Teil des Eurowings-Netzwerks“, betont Pölt. Die wichtigen Verbindungen nach Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Palma de Mallorca stehen weiterhin am Flugplan. Anders schaut es bei den Ferien- und Sommerdestinationen aus – etwa Heraklion: „Hier müssen wir für nächstes Jahr neue Partner, sprich Airlines, finden.“
Fraglich ist auch die Zukunft der Partnerschaft mit Steiermark Tourismus. Ob das grüne Herz bald weiß übermalt wird? „Das kann ich noch nicht sagen“, meint Pölt.
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