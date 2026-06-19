Eurowings zieht Maschine vom Grazer Flughafen ab

„Aber wir bleiben Teil des Eurowings-Netzwerks“, betont Pölt. Die wichtigen Verbindungen nach Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Palma de Mallorca stehen weiterhin am Flugplan. Anders schaut es bei den Ferien- und Sommerdestinationen aus – etwa Heraklion: „Hier müssen wir für nächstes Jahr neue Partner, sprich Airlines, finden.“