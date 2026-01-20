Flughafen Graz verbucht Rekord im Frachtverkehr

Der Grazer Airport kann trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen im Jahr 2025 sowohl bei den Fluggästen als auch im Frachtbereich ein Plus vorlegen. Bei der Luftfracht gab es sogar einen neuen Rekord. Sehr gut sei die Nachfrage für die neue Verbindung nach London.
Trotz anhaltend schwächelnder Konjunktur kann der Grazer Airport für das Jahr 2025 durchaus erfreuliche Zahlen vorlegen: Sowohl bei Passagieren als auch im Frachtbereich gab es im Vorjahr Zuwächse. Rund 19.500 Tonnen Fracht wurden am Flughafen Graz abgewickelt – ein neuer Rekord.
Gut 831.000 Fluggäste konnte man im letzten Jahr verbuchen, was gegenüber 2024 ein Plus von rund 12.000 Passagieren bedeutet. „Wir haben uns gut behauptet“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Grimus vor dem Hintergrund eines „herausfordernden Jahres“.
„Reiselust ist ungebrochen“
Denn wegen der wirtschaftlichen Turbulenzen, die vor allem die steirische Industrie treffen, fallen auch viele Geschäftsreisende weg. Das Passagierplus ist vorwiegend auf Charterflüge zurückzuführen.
Aktuell bzw. für den Sommer 2026 sind ab dem Airport Graz rund 35 Destinationen vorgesehen.
Auch für das laufende Jahr erwartet man sich steigende Zahlen bei Passagieren und Fracht. „Im Privatsegment ist die Reiselust ungebrochen“, so Grimus. Sehr gut sei bislang auch die Nachfrage bei der neuen Linienverbindung nach London. Der Charter-Schwerpunkt liege weiter auf Griechenland. Neu im Sommerprogramm ist heuer Olbia auf Sardinien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.