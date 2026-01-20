Vorteilswelt
Airport im Aufwind

Flughafen Graz verbucht Rekord im Frachtverkehr

Steiermark
20.01.2026 16:53
Vor allem Charterflüge sorgen am Grazer Airport für ein Passagier-Plus.
Vor allem Charterflüge sorgen am Grazer Airport für ein Passagier-Plus.
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Grazer Airport kann trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen im Jahr 2025 sowohl bei den Fluggästen als auch im Frachtbereich ein Plus vorlegen. Bei der Luftfracht gab es sogar einen neuen Rekord. Sehr gut sei die Nachfrage für die neue Verbindung nach London.

Trotz anhaltend schwächelnder Konjunktur kann der Grazer Airport für das Jahr 2025 durchaus erfreuliche Zahlen vorlegen: Sowohl bei Passagieren als auch im Frachtbereich gab es im Vorjahr Zuwächse. Rund 19.500 Tonnen Fracht wurden am Flughafen Graz abgewickelt – ein neuer Rekord.

Gut 831.000 Fluggäste konnte man im letzten Jahr verbuchen, was gegenüber 2024 ein Plus von rund 12.000 Passagieren bedeutet. „Wir haben uns gut behauptet“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Grimus vor dem Hintergrund eines „herausfordernden Jahres“.

Zogen am Dienstag Bilanz über das Jahr 2025: Flughafen-Geschäftsführer Jürgen Löschnig (1. v. ...


„Reiselust ist ungebrochen“
Denn wegen der wirtschaftlichen Turbulenzen, die vor allem die steirische Industrie treffen, fallen auch viele Geschäftsreisende weg. Das Passagierplus ist vorwiegend auf Charterflüge zurückzuführen.

Aktuelles Flug-Programm

Aktuell bzw. für den Sommer 2026 sind ab dem Airport Graz rund 35 Destinationen vorgesehen. 

  • 9 Liniendestinationen, davon 6 große Umsteigeflughäfen; darunter u. a.: Berlin, Düsseldorf, Istanbul und neu im Sommerflugplan: London. 
  • 16 Ferienflug-Ziele, u. a.: Antalya, Brač, Hurghada, Palma de Mallorca, Rhodos, Teneriffa oder Olbia (neu). 
  • Einzelflug-/Kurzketten-Destinationen, u. a.: Bilbao, Bordeaux, Malta, Neapel, Valencia, Paris. 

Auch für das laufende Jahr erwartet man sich steigende Zahlen bei Passagieren und Fracht. „Im Privatsegment ist die Reiselust ungebrochen“, so Grimus. Sehr gut sei bislang auch die Nachfrage bei der neuen Linienverbindung nach London. Der Charter-Schwerpunkt liege weiter auf Griechenland. Neu im Sommerprogramm ist heuer Olbia auf Sardinien.

Steiermark



