In Kindergärten: „Qualität muss gesichert sein!“

Eines wollen die Vertreter der Berufsgruppe aber noch ergänzen: „Ein zweites Jahr macht nur Sinn, wenn die Kinder eine qualitativ hochwertige Bildung erleben.“ Die Politik müsse den Fokus auf mehr Qualität legen. Um und Auf sei dabei neben der Infrastruktur der richtige Personalschlüssel: Pro Gruppe sollen sich zwei ausgebildete Pädagogen und Zusatzkräfte um die Kinder kümmern. Wichtig: „Gute Qualität bieten!“ Erst dann könne man über ein zweites Jahr nachdenken.