Kindergärten bekommen bald eine Migranten-Grenze

Kleinere Gruppen gibt es erst ab 2028 und 2029

Emmerling will jene Antworten nun in politische Maßnahmen gießen. Der Großteil wird aber erst 2027 oder 2028 schlagend. Darunter die Reduktion der Gruppengrößen, die Befragten am häufigsten ein Dorn im Auge war. So sollen in maximal zehn Jahren Kindergartengruppen (3- bis 6-Jährige) und Familiengruppen (alle unter 6 Jahren) um drei bzw. zwei Kinder schrumpfen. Dafür werde ab 2028 und 2029 ein Stufenplan eingeführt. Dann soll in beiden Gruppenformen jeweils ein Kind wegfallen.