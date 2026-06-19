Tirolerin verlor bei Online-Gaunern ein Vermögen

Eine 77-Jährige Einheimische aus Innsbruck wurde Opfer eines Online-Betrugs. Die Frau gab ihre Daten bei einem Telefongespräch an, die Betrüger erbeuteten sich anschließend mehrere Zehntausend Euro.
Zwischen dem 11. Juni und dem 18. Juni 2026 kam es zu einem schweren Betrug in Innsbruck. Eine 77-jährige Innsbruckerin tappte dabei in die Falle von Online-Betrügern, die mit vermeintlicher Kryptowährung handeln.
Die Frau gab bei einem Telefongespräch mit den Betrügern ihre Daten bekannt und tätigte eine Anzahlung. Daraufhin gelang es den bis dato unbekannten Ganoven, ihrem Opfer mehrere Zehntausend Euro herauszulocken. Die 77-Jährige erstattete schließlich Anzeige. Weitere Erhebungen folgen, so die Polizei.
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