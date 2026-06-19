Tirolerin verlor bei Online-Gaunern ein Vermögen

Die Frau gab bei einem Telefongespräch mit den Betrügern ihre Daten bekannt und tätigte eine Anzahlung. Daraufhin gelang es den bis dato unbekannten Ganoven, ihrem Opfer mehrere Zehntausend Euro herauszulocken. Die 77-Jährige erstattete schließlich Anzeige. Weitere Erhebungen folgen, so die Polizei.