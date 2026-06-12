Falsche Bankmitarbeiterin brachte Tiroler um Geld

Der Geschädigte versuchte am Mittwoch in seiner Wohnung in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land) ein Passwort für ein Online-Konto zurückzusetzen. Dabei dürfte er unwissentlich eine täuschend echt gestaltete Fake-Webseite verwendet haben. Nach Eingabe seiner Telefonnummer erhielt er eine SMS mit einem TAN-Code, den er eingab. In weiterer Folge betätigte er einen in der Nachricht enthaltenen Link.