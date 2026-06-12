Falsche Bankmitarbeiterin brachte Tiroler um Geld

Der Einfallsreichtum von Internetbetrügern ist offenbar grenzenlos: Ein Tiroler ging nun in die Falle, weil Ganoven geschickt mit einer gefälschten Website und anschließender telefonischer Kontaktaufnahme vorgingen.
Der Geschädigte versuchte am Mittwoch in seiner Wohnung in Baumkirchen (Bezirk Innsbruck-Land) ein Passwort für ein Online-Konto zurückzusetzen. Dabei dürfte er unwissentlich eine täuschend echt gestaltete Fake-Webseite verwendet haben. Nach Eingabe seiner Telefonnummer erhielt er eine SMS mit einem TAN-Code, den er eingab. In weiterer Folge betätigte er einen in der Nachricht enthaltenen Link.
Plötzlich war eine Frau am Telefon
Kurz darauf wurde der Mann von einer angeblichen Bankmitarbeiterin kontaktiert. Diese gab an, sein Konto sei gehackt worden. Sie forderte zur angeblichen Rückabwicklung bereits erfolgter Transaktionen die Bekanntgabe seiner Kontodaten. Der Geschädigte kam dieser Aufforderung nach.
Fünf Überweisungen auf zwei Konten
In den darauffolgenden Stunden wurden insgesamt fünf Überweisungen auf zwei unterschiedliche Konten durchgeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag, also mehr als 10.000 Euro. Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern sind im Gange.
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