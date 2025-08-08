Weiter bedroht: Zahl der Nashörner in Afrika sinkt

Insgesamt weniger Nashörner in Afrika

Seit 2021 sei ein Rückgang von durch Wilderer getöteten Nashörnern verzeichnet worden. Die Wildereiquote afrikanischer Nashörner sank im letzten Jahr auf 2,15 Prozent und erreichte damit ihren niedrigsten Stand seit 2011, heißt es in dem Bericht. Trotzdem sei die Zahl der Nashörner auf dem afrikanischen Kontinent insgesamt gesunken. Im Jahr 2024 ging die Population um 6,7 Prozent auf schätzungsweise 22.540 Tiere zurück. Dazu gehören 15.752 von der IUCN als „potenziell gefährdet“ eingestufte Breitmaulnashörner sowie 6.788 als „vom Aussterben bedroht“ eingestufte Spitzmaulnashörner.