Pinzgau Milch sagt „Ja“ zur großen Salzburg-Fusion

Es war der letzte Akt, der noch fehlte: Die Mitglieder der Pinzgau Milch haben am gestrigen Donnerstag den Zusammenschluss mit der Salzburg Milch beschlossen. Damit endet die eigenständige Geschichte der Genossenschaft. Der Standort Maishofen soll abgesichert und weiterentwickelt werden.
Es war schon lange beschlossene Sache, nur der offizielle Beschluss fehlte noch: Die Pinzgau Milch geht mit der Salzburg Milch zusammen. Die Mitglieder der Genossenschaft stimmten am Donnerstag bei der Generalversammlung in Zell am See mit großer Mehrheit für die Fusion.
Damit endet die eigenständige Geschichte der Pinzgau Milch, die über Jahrzehnte die Landwirtschaft in der Region mitprägte. Ziel des Zusammenschlusses ist es, den Produktionsstandort Maishofen und die bäuerliche Milchproduktion im Pinzgau langfristig abzusichern.
Die Pinzgau Milch gilt als wichtiger Impulsgeber bei Bio-Milch und bei Säuglings- und Kleinkindernahrung. Durch die Fusion sollen stärkere Marktposition, höhere Investitionskraft und Synergien bei Maschinen und Produktion entstehen. Die Werte und Stärken der Pinzgau Milch sollen künftig in der gemeinsamen Organisation weitergeführt werden.
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