Serbische Diebesbande stahl Räder um 71.000 Euro

Nach der Festnahme von sechs mutmaßlichen serbischen Fahrrad-Dieben Anfang April hat die Salzburger Polizei nun die Ausmaße der Serien-Diebstähle geklärt. Vier der sechs mutmaßlichen Täter befinden sich in Untersuchungshaft.
Insgesamt 24 E-Bikes und Fahrräder mit einem Wert von 71.000 Euro hat eine Diebesbande aus Serbien zwischen Mitte März und Anfang April gestohlen, berichtet die Polizei am Freitag über entsprechende Ermittlungsergebnisse. Die Festnahme der sechs Serben zwischen 20 und 31 Jahren erfolgte bereits am Abend des 1. April.
Nach längeren Ermittlungen konnten jetzt die Ausmaße der Diebstahlsserie geklärt werden. Die Täter haben vor allem in der Stadt Salzburg zugeschlagen. Weitere Diebstähle, die sogar 2022 in Seekirchen verübt wurden, konnten ihnen ebenfalls zugerechnet werden. Vier der sechs Serben sind in U-Haft, die beiden anderen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Räder wurden bereits zurückgegeben.
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