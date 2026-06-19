Serbische Diebesbande stahl Räder um 71.000 Euro

Nach längeren Ermittlungen konnten jetzt die Ausmaße der Diebstahlsserie geklärt werden. Die Täter haben vor allem in der Stadt Salzburg zugeschlagen. Weitere Diebstähle, die sogar 2022 in Seekirchen verübt wurden, konnten ihnen ebenfalls zugerechnet werden. Vier der sechs Serben sind in U-Haft, die beiden anderen wurden auf freiem Fuß angezeigt. Die Räder wurden bereits zurückgegeben.