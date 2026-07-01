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Familienland*Pass – Der Sommer wird zum Erlebnis

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01.07.2026 00:01
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Gemeinsam mehr erleben und dabei sparen: Der kostenlose Familienland*Pass eröffnet Familien in ...
Gemeinsam mehr erleben und dabei sparen: Der kostenlose Familienland*Pass eröffnet Familien in Niederösterreich eine Welt voller Vorteile, Ausflugsziele und Sommererlebnisse.(Bild: weinfranz)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der kostenlose Familienland*Pass macht Niederösterreich zur großen Vorteilswelt für Familien: Rund 500 Betriebe locken mit Rabatten, Extras und besonderen Erlebnissen. Karte zeigen, Vorteile kassieren – so einfach kann Sparen sein.

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Der Familienland*Pass sorgt auch das ganze Jahr über für zahlreiche Vorteile. Familienland*Pass‑Inhaberinnen und ‑Inhaber erhalten exklusiven Zugang zu temporären Highlights, Extra‑Rabatten, familienfreundlichen Events und attraktiven Gewinnspielen. Außerdem erhält man viermal im Jahr das Familienland*Magazin direkt ins Haus: randvoll mit Themen, Tipps und Infos für alle Generationen - inspirierend, praktisch und immer familiennah.

(Bild: weinfranz)

Sommererlebnis
In den Sommerferien gibt es mit dem Familienland*Pass noch mehr Vorteile: Zusätzlich zu den bestehenden Aktionen bieten ausgewählte Partnerbetriebe verlockende Extra-Rabatte und Goodies. Ein besonderes Highlight ist auch der Familientag am 4. August im NXP-Bowlingcenter in St. Pölten: Schnell Bahn sichern und zum Vorteilspreis bowlen!

(Bild: weinfranz)

Gratis anfordern
Der Familienland*Pass steht jeder Familie in Niederösterreich gratis zur Verfügung: Familienbeihilfe für ein Kind und Wohnsitz im Bundesland reichen aus. Und das Beste: Auch Großeltern, Tanten, Onkel und andere Bezugspersonen dürfen alle Vorteile nutzen.

Familienland*Pass

Informationen und Beantragung: 

Telefon:  02742 9005 19001

Website:  familienland.at

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