Familienland*Pass – Der Sommer wird zum Erlebnis

Der kostenlose Familienland*Pass macht Niederösterreich zur großen Vorteilswelt für Familien: Rund 500 Betriebe locken mit Rabatten, Extras und besonderen Erlebnissen. Karte zeigen, Vorteile kassieren – so einfach kann Sparen sein.
Der Familienland*Pass sorgt auch das ganze Jahr über für zahlreiche Vorteile. Familienland*Pass‑Inhaberinnen und ‑Inhaber erhalten exklusiven Zugang zu temporären Highlights, Extra‑Rabatten, familienfreundlichen Events und attraktiven Gewinnspielen. Außerdem erhält man viermal im Jahr das Familienland*Magazin direkt ins Haus: randvoll mit Themen, Tipps und Infos für alle Generationen - inspirierend, praktisch und immer familiennah.
Sommererlebnis
In den Sommerferien gibt es mit dem Familienland*Pass noch mehr Vorteile: Zusätzlich zu den bestehenden Aktionen bieten ausgewählte Partnerbetriebe verlockende Extra-Rabatte und Goodies. Ein besonderes Highlight ist auch der Familientag am 4. August im NXP-Bowlingcenter in St. Pölten: Schnell Bahn sichern und zum Vorteilspreis bowlen!
Gratis anfordern
Der Familienland*Pass steht jeder Familie in Niederösterreich gratis zur Verfügung: Familienbeihilfe für ein Kind und Wohnsitz im Bundesland reichen aus. Und das Beste: Auch Großeltern, Tanten, Onkel und andere Bezugspersonen dürfen alle Vorteile nutzen.
Informationen und Beantragung:
Telefon: 02742 9005 19001
Website: familienland.at