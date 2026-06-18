„Wie Krampfadern!“ Hummels zerlegt ÖFB-Trikot

„Das Heimtrikot könnte ein bisschen spannender sein, aber das Auswärtstrikot sieht irgendwie so aus wie Krampfadern. Meine Oma ist 90 und ihre Waden sehen so aus“, so die Moderatorin und Influencerin. „Es tut mir leid, aber wenn ich es nicht schön finde, finde ich es eben nicht schön!“ Der Moderator findet es hingegen „gar nicht so schlecht - aber jetzt sehe ich es mit anderen Augen.“