„Wie Krampfadern!“ Hummels zerlegt ÖFB-Trikot

„Das sieht aus wie Krampfadern“, urteilt Cathy Hummels, die Ex-Frau des früheren Deutschland-Kickers Mats, über Österreichs WM-Dress. Dabei soll das Marmormuster unseres Auswärtstrikots an die heimische Kaffeehauskultur erinnern.
Jeden WM-Tag wird auf dem YouTube-Channel „WM-WG“ von „Absolut Fußball“ dreißig Minuten lang über Fußball und alles drumherum diskutiert. Gast war dort zuletzt Cathy Hummels. Die ehemalige Spielerfrau bewertete Österreichs WM-Outfits – und legte gleich ordentlich los.
„Das Heimtrikot könnte ein bisschen spannender sein, aber das Auswärtstrikot sieht irgendwie so aus wie Krampfadern. Meine Oma ist 90 und ihre Waden sehen so aus“, so die Moderatorin und Influencerin. „Es tut mir leid, aber wenn ich es nicht schön finde, finde ich es eben nicht schön!“ Der Moderator findet es hingegen „gar nicht so schlecht - aber jetzt sehe ich es mit anderen Augen.“
Hier der Beitrag über Österreich (ab Minute 30):
An heimische Kaffeehauskultur angelehnt
Wie auch immer! Ausrüster Puma und der ÖFB erklärten bei der Vorstellung des Trikots, dass das Marmormuster an die heimische Kaffeehauskultur angelehnt sei. „Im Kaffeehaus fing alles an – hier entwickelte sich Österreichs Begeisterung für den Sport. Für 2026 wird Wiens Cafe-Kultur mit einem klassischen Marmormuster für den Spieltag neu interpretiert – und serviert dir österreichische Eleganz mit selbstbewusster Zurückhaltung“, hieß es in einer Aussendung im März.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.