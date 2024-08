„Stille Stunde“ für autistische Supermarkt-Kunden

Verein hilft Rewe-Konzern

Um autistischen Kunden ein möglichst stressfreies Einkaufserlebnis bieten zu können, wurde nun in zwei Billa-Filialen in Niederösterreich die „stille Stunde“ eingeführt. Täglich wird in den Filialen in der Siegfried-Marcus-Straße in Biedermannsdorf im Bezirk Mödling (15 bis 16 Uhr) und in der Bahnhofstraße in Pitten im Bezirk Neunkirchen (14 bis 15 Uhr) in diesen 60 Minuten komplett auf Musik und Durchsagen verzichtet. Die Mitarbeiter wurden in den beiden Supermärkten von den Experten des Vereins „Rainman’s Home“, der dem Konzern beratend zur Seite steht, speziell geschult und sensibilisiert. Assistenzhunde dürfen ihre Besitzer zudem begleiten.