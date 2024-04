Autismus: Mehr Bewusstsein in der Bevölkerung

„Stille Stunde“ für mehr Inklusion im Alltag

Bereits alltägliche Dinge, wie der Lebensmitteleinkauf, stellen viele Betroffene aufgrund der enormen Reizüberflutung vor eine große Herausforderung. Aufgrund dessen wurde die „Stille Stunde“ in einigen ausgewählten Supermärkten eingeführt. So auch in der Billa-Filiale in der Theodor-Körner Straße in Graz in Kooperation mit dem Autismuszentrum Libelle. Von 14 bis 15 Uhr werden täglich 60 Minuten die Lichter gedimmt, auf Musik und Ansagen über die Lautsprecher wird verzichtet und auch die Mitarbeiter bemühen sich um eine größtmögliche Reizreduktion.