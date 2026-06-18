Abschied besiegelt? Olise löscht alle Bayern-Fotos

Was hat das zu bedeuten? Michael Olise hat die Berichte um einen Abschied vom FC Bayern selbst befeuert. Auf Instagram löschte der Flügelstürmer alle Fotos, die im Trikot des deutschen Rekordmeisters zeigen, lediglich ein Bild in Frankreich-Trainingsweste behielt der WM-Star.
Seit mehreren Wochen soll Real Madrid um Olises Dienste buhlen, satte 200 Millionen Euro seien die „Königlichen“ bereit, für den 24-Jährigen auf den Tisch zu legen, heißt es aus Spanien.
Zwar wiederholte der FC Bayern wiederholt, Olise behalten zu wollen, dessen Instagram-Lösch-Aktion lässt nun allerdings Raum für weitere Spekulationen.
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