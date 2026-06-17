Medien: USA verwehren Israel Einblick in Iran-Deal

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sieht auch ein Kriegsende im Libanon vor. Dort kann von einem Schweigen der Waffen aber keine Rede sein. Am Mittwoch griff die israelische Armee ungeachtet der Einigung zwischen den USA und dem Iran dort wieder Ziele an. Erst am Dienstag waren bei einem Luftangriff libanesischen Staatsmedien zufolge vier Menschen getötet worden. Der Iran drohte Israel deswegen mit einer „harten Reaktion“. Die iranische Armee warf Israel vor, bereits „84 Mal“ gegen die Waffenruhe im Libanon verstoßen zu haben.