Kissin kennt bei den Festspielen keine Routine

Evgeny Kissin und die Salzburger Festspiele sind ein bisschen wie ein Paar, das seit Jahrzehnten glücklich verheiratet ist. Man kennt einander in- und auswendig, freut sich jeden Sommer aufs Wiedersehen und fragt sich trotzdem jedes Mal: Was hat er sich dieses Mal überlegt?
Die Antwort gab der Pianist bei seinem Solistenabend gestern, Mittwoch, im Großen Festspielhaus eindrucksvoll. Routine? Fehlanzeige. Obwohl Kissin Beethoven, Chopin, Schumann und Liszt wohl Hunderte Male gespielt hat, begegnet er ihnen mit einer Neugier, als hätte er sie gerade erst kennengelernt.
Er sucht, probiert aus, biegt musikalisch noch einmal anders ab. Schon Beethovens frühe Sonate Nr. 7 zeigt das. Kissin legt ein atemberaubendes Tempo vor, allerdings nie, um eine Show zu machen. Vielmehr scheint er das Werk im Moment des Spielens neu zu vermessen. Eben noch funkeln die Läufe federleicht durch den Saal, Sekunden später verdunkelt sich der Klang, bekommt Schwere und Tiefe.
Überhaupt ist es faszinierend, wie viele Farben Kissin dem Flügel entlockt. Chopins Mazurken schimmern zwischen Wärme und Sehnsucht, Schumanns „Kreisleriana“ wird zur Achterbahnfahrt der Gefühle und immer wieder glaubt man, er habe nun alles erzählt – und im nächsten Augenblick entdeckt Kissin noch eine neue Nuance.
Minutenlage Ovationen
Den Höhepunkt setzt Liszts Zwölfte Ungarische Rhapsodie. Die Virtuosität ist atemberaubend, bleibt aber stets Mittel zum Zweck. Nie gerät der Abend zur bloßen Fingerakrobatik.
Das Publikum dankt es ihm mit minutenlangen Ovationen und drei Zugaben. Kissin nimmt den Jubel freundlich entgegen. Fast wirkt es aber, als freue ihn etwas anderes noch mehr: dass er auch beim nächsten Salzburg-Besuch wieder eine Kleinigkeit finden wird, die ihm in all den Jahren noch nicht aufgefallen ist.
Larissa Schütz
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