Kissin kennt bei den Festspielen keine Routine

Er sucht, probiert aus, biegt musikalisch noch einmal anders ab. Schon Beethovens frühe Sonate Nr. 7 zeigt das. Kissin legt ein atemberaubendes Tempo vor, allerdings nie, um eine Show zu machen. Vielmehr scheint er das Werk im Moment des Spielens neu zu vermessen. Eben noch funkeln die Läufe federleicht durch den Saal, Sekunden später verdunkelt sich der Klang, bekommt Schwere und Tiefe.