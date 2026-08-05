Meet & Greet ink. BBQ mit THE BOSSHOSS gewinnen

Gewinne ein exklusives M&G mit THE BOSSHOSS

Die „Krone“ verlost nun ein einzigartiges Erlebnis! Sei live beim Konzert am 7.9. in der Open Air Arena Wien. Zudem hast du auch die Möglichkeit, die beiden Stars vor dem Konzert bei einem gemeinsamen BBQ hautnah zu erleben und mit Ihnen zu plaudern. Fülle einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. August, 09:00 Uhr aus und schon nimmst du an der Verlosung teil.