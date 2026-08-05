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Mehr als ein Konzert

Meet & Greet ink. BBQ mit THE BOSSHOSS gewinnen

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05.08.2026 04:25
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(Bild: Sebastian-Balz)
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Von Sponsoring

Gewinne ein exklusives Meet & Greet inklusive BBQ mit THE BOSSHOSS in Wien! Beim Warm-up in der Open Air Arena Wien geht‘s am 07.09 schon vor dem großen Bosshoss-Konzert heiß her: Alec und Sascha laden zum gemeinsamen BBQ an den Rost und stimmen sich mit euch auf den Abend ein. Und auch nach dem Grillen heißt‘s nicht chillen: bei der Show unter freiem Himmel wird im Anschluss ordentlich weiter gerockt.

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The BossHoss zählen zu den renommiertesten Live-Bands Deutschlands und verbinden Country, Rock und Punk zu ihrem unverwechselbaren „Country Trash Punk Rock“-Sound. Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 haben sie zehn Studioalben veröffentlicht – alle mit Gold- oder Platinstatus ausgezeichnet, alle in den Top 5 der deutschen Albumcharts platziert. Die letzten beiden Alben stiegen direkt auf Platz 1 ein – allein „Dos Bros“ verkaufte sich über 300.000 Mal.

(Bild: Sebastian-Balz)

Auch in den Mainstream-Medien sind The BossHoss stark präsent: drei Staffeln als Coaches bei The Voice of Germany (ProSieben, 4 Millionen Zuschauer pro Folge) sowie Auftritte bei Sing Meinen Song (VOX, 2 Millionen Zuschauer). Die Band wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem ECHO, der Goldenen Kamera und dem Deutschen Filmpreis.

Gewinne ein exklusives M&G mit THE BOSSHOSS
Die „Krone“ verlost nun ein einzigartiges Erlebnis! Sei live beim Konzert am 7.9. in der Open Air Arena Wien. Zudem hast du auch die Möglichkeit, die beiden Stars vor dem Konzert bei einem gemeinsamen BBQ hautnah zu erleben und mit Ihnen zu plaudern. Fülle einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. August, 09:00 Uhr aus und schon nimmst du an der Verlosung teil. 

Du willst deinem Glück ein wenig auf die Sprünge helfen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“ Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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