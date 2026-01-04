Kunasek erklärt: „Hätte mir mehr Tempo gewünscht“

Die Stimme der Länder wechselt am Sonntag ihren Sprecher. Bei einem Festakt am Innsbrucker Landhausplatz übergibt der steirische FPÖ-Landeshauptmann das „Staffelholz“ des Vorsitzes der Landeshauptleute-Konferenz an sein Tiroler Pendant Anton Mattle. Es war Kunaseks erste, wohl nicht seine letzte Vorsitzführung – und doch gewiss eine, die ihm in Erinnerung bleiben wird. Die ersten Vorsitz-Wochen im Juni standen bekanntlich unter dem Eindruck des schrecklichen Amoklaufs von Graz. Ein eigens eingerichteter Beirat für Gewaltprävention befasste sich mit dem Thema Sicherheit an Schulen, Kunasek teilte die Erkenntnisse daraus mit den acht anderen Länderchefs.