Vier Verdächtige nach 55.000-Euro-Betrug angezeigt

Nach einem Phishing-Angriff auf eine Salzburgerin hat die Polizei vier Verdächtige ausgeforscht. Die damals 63-Jährige verlor mehr als 55.000 Euro, nachdem sie TAN-Codes bestätigt hatte. Nur 2600 Euro konnten gesichert und zurücküberwiesen werden.
Ein Phishing-Angriff mit mehr als 55.000 Euro Schaden ist nach monatelangen Ermittlungen geklärt. Im November erhielt eine damals 63-jährige Salzburgerin zunächst eine SMS zur angeblichen Erneuerung ihrer ID Austria.
Wenig später meldete sich ein falscher Bankmitarbeiter, nannte den Namen ihrer Beraterin und brachte sie dazu, TAN-Codes zu bestätigen. Die Polizei konnte 2600 Euro sichern und der Frau zurücküberweisen.
Bankauskünfte zeigten, dass ein Großteil des Geldes binnen weniger Stunden behoben wurde. Überwachungsvideos zeigten zwei stark vermummte Abholer. Ermittler forschten zudem vier Inhaber österreichischer Empfängerkonten aus: einen 38-jährigen Armenier, einen 27-jährigen Slowaken, einen 22-jährigen Österreicher und einen 19-jährigen Syrer. Alle vier werden auf freiem Fuß angezeigt.
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