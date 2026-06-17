Vier Verdächtige nach 55.000-Euro-Betrug angezeigt

Bankauskünfte zeigten, dass ein Großteil des Geldes binnen weniger Stunden behoben wurde. Überwachungsvideos zeigten zwei stark vermummte Abholer. Ermittler forschten zudem vier Inhaber österreichischer Empfängerkonten aus: einen 38-jährigen Armenier, einen 27-jährigen Slowaken, einen 22-jährigen Österreicher und einen 19-jährigen Syrer. Alle vier werden auf freiem Fuß angezeigt.