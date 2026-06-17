„Es braucht Verwaltung, die nach Lösungen sucht!“

Lob des Präsidenten für das Industrie-Strompaket

Tirols IV-Präsident hatte aber auch Lob für die Politik parat. Das Industrie-Strompaket für 2027 bis 2029 sei ein wichtiger Schritt. Entscheidend sei nun seine Wirkung in der betrieblichen Kostenrechnung. Auch die geplante Senkung des FLAF-Beitrages von 3,7 auf 2,7 Prozent ab 2028 gehe in die richtige Richtung. Entlastung dürfe aber nicht durch neue Belastungen, zusätzliche Pflichten oder Rechtsunsicherheit wieder verloren gehen. Diese Entlastung müsse jetzt spürbar in den Betrieben ankommen.