Rückgang bei Pleiten in Tirol trügerisches Zeichen

Insbesondere Bauträger unter Druck

Wie sieht der Ausblick in die Zukunft aus? Seitens des KSV wird für die kommenden Monate mit einem Anstieg bei den Firmenpleiten gerechnet. „Ausschlaggebend dafür werden – neben der mutmaßlich stattfindenden Konzernstrukturbereinigung im Umfeld der Laura Privatstiftung – laufende strukturelle Anpassungen etwa in der Bauträgerbranche in Tirol sein. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere jene Bauträgergesellschaften zunehmend unter Druck geraten, die bereits in der Vergangenheit über eine vergleichsweise geringe Eigenkapitalausstattung verfügten.“