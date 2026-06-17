„Operation Luxor“-Prozess: Imam freigesprochen

Gegen 70 Beschuldigte wurde nach der umstrittenen „Operation Luxor“, die durch den Terroranschlag am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt ausgelöst wurde, ermittelt. Verfahren gegen 13 Personen seien noch offen. Eines davon wurde am Mittwoch abgeschlossen: Ein ägyptisch-stämmiger Imam saß im Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht auf der Anklagebank. Seit 25 Jahren predigt der Mann in Graz und Wien und laut Staatsanwaltschaft soll er dabei besonders die Hamas verherrlicht, diese Predigten auch ins Internet gestellt haben.