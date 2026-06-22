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Tragische Fälle

Alf und der Fluch, der auf den Darstellern lastet

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22.06.2026 05:00
Am liebsten hätte Alf jetzt Katze „Lucky“. Dagegen haben Wilie und Kate Tanner aber etwas ...
Am liebsten hätte Alf jetzt Katze „Lucky“. Dagegen haben Wilie und Kate Tanner aber etwas einzuwenden.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Nach dem Tod von „Alfs Mutter“ Anne Schedeen lebt nur mehr eine Hauptdarstellerin der kultigen Serie aus den 80er-Jahren. Das Erfolgsprodukt war für die Hauptdarsteller der erfolgreichen Serie der Beginn vom Fiasko. Wir haben die Schicksale der Familie Tanner für Sie zusammengefasst.

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Die US-Sitcoms in den 80er-Jahren hatten noch eine deutlich anarchischere Note und sind in puncto Humor nicht mehr mit den überkorrekten Streaming-Produktionen der Gegenwart zu vergleichen. Eine Serie wie „Eine schrecklich nette Familie“ rund um den misogyn eingestellten Schuhverkäufer Al Bundy (Ed O’Neill) wäre in der Form heute nicht mehr möglich, aber auch bei der Erfolgsproduktion „Alf“ würde man die Drehbücher harmloser gestalten.

Alf (heißt nichts anderes als „außerirdische Lebensform“) flüchtet von seinem explodierenden Heimatplaneten Melmac und stürzt mit seinem Raumschiff in die Garage der kalifornischen Mittelstandsfamilie Tanner ab. Die nimmt ihn bei sich auf und hält ihn vor der Öffentlichkeit verborgen, damit die Regierung keine Experimente an ihm durchführt. Doch Alf sorgt für beständiges Chaos, weil er nicht nur die Familienkatze „Lucky“ verspeisen will, sondern auch in jedes verfügbare Fettnäpfchen tritt.

102 Folgen Zottelwesen-Chaos
Vier Staffeln und 102 Folgen lang begeisterte das so liebreizende wie nervige Zottelwesen ganze Familien und sorgte auch in Österreich für Top-Quoten. Dementsprechend groß war auch hierzulande die Bestürzung über die vor wenigen Tagen verstorbene Anne Schedeen, die als Familienmutter Kate Tanner für den Großteil der Vernunft sorgte.

Schedeen gab Jahre später in Interviews bekannt, dass die Arbeit am Set aus unterschiedlichen Gründen grauenvoll gewesen sei. In der Traumfabrik konnte sie nicht Fuß fassen und war nur noch vereinzelt in kleinen Rollen zu sehen. Sie konzentrierte sich auf ihre Familie und die Tätigkeit als Antiquitätenhändlerin und Ausstatterin.

„Willie Tanner“ als skandalträchtige Figur
Zu einer der skandalträchtigsten Figuren wurde Hauptdarsteller Max Wright, der Familienoberhaupt Willie Tanner spielte und angeblich schon am „Alf“-Set alkohol- und drogenabhängig war. Er legte danach einen beispiellosen Lebensabsturz hin.

1995 erkrankte er an Haut- und Lymphdrüsenkrebs, Anfang der 2000er wurde er zweimal wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet, danach kam an die Öffentlichkeit, dass er Geschlechtsverkehr mit männlichen Obdachlosen hatte und sich dabei filmen ließ. Die TV-Karriere lag schon Ende der 90er-Jahre brach, 2019 verstarb Wright an den Folgen einer weiteren Krebserkrankung.

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Sohn Brian Tanner wurde von Benji Gregory gespielt, der nach „Alf“ seine Schauspielkarriere beendete und der Navy beitrat. Er starb 2024 gleichzeitig mit seinem Hund im Alter von nur 46 Jahren an einem Hitzeschlag in Arizona.

So lebt von der Familie Tanner nur noch Schwester Lynn (Andrea Elson), die sich Ende der 90er-Jahre aus dem Filmgeschäft zurückzog und mit ihrem Mann ein Yoga-Studio betreibt. Der Kult um Alf ist hingegen ungebrochen.

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