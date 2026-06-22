Alf und der Fluch, der auf den Darstellern lastet

Alf (heißt nichts anderes als „außerirdische Lebensform“) flüchtet von seinem explodierenden Heimatplaneten Melmac und stürzt mit seinem Raumschiff in die Garage der kalifornischen Mittelstandsfamilie Tanner ab. Die nimmt ihn bei sich auf und hält ihn vor der Öffentlichkeit verborgen, damit die Regierung keine Experimente an ihm durchführt. Doch Alf sorgt für beständiges Chaos, weil er nicht nur die Familienkatze „Lucky“ verspeisen will, sondern auch in jedes verfügbare Fettnäpfchen tritt.