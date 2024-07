Serien-Mama sicher: „Alf“ hat Benji kaputt gemacht

Serien-Rolle als Fluch?

„Ich habe Benji als glückliches und gesundes Kind in Erinnerung. Er war so süß und professionell. Er konnte seine Texte immer auswendig und hatte viele Plüschtiere am Set“, erinnerte sich Schedeen im Gespräch mit der deutschen Zeitung zurück, gab aber auch zu: „Er war das einzige Kind am Set. Deshalb musste er schneller erwachsen werden als andere in seinem Alter. Das hat ihm später Probleme bereitet.“